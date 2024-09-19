Эксперт по туризму Мельник рассказал, в какие азиатские страны можно отправиться на отдых в осенний сезон

Власти Таиланда планируют ввести сбор для зарубежных туристов со следующего года, который составит около 400 рублей для граждан, въезжающих в королевство по суше и морю, и около 800 рублей — для прибывающих по воздуху. Однако другие азиатские страны пока не планируют введение таких мер. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, какие азиатские направления наиболее удобны и выгодны для осеннего отдыха. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, лидирующими направлениями осеннего отдыха будет Шри-Ланка наравне с Таиландом. Кроме того, ожидается популярность провинции Хайнань в Китае. Несмотря на то что сегодня рейсы туда совершает только авиакомпания «Аэрофлот» и только из Москвы, однако предлагаются комфортабельные условия отдыха, у них шикарные отели.

Эксперт отметил, что в плане Индонезии пока не открыты «блочные» места на Бали и отсутствуют чартерные рейсы. Кроме того, это направление достаточно дорогостоящее за счет перелета. Также можно присмотреться к турам в Индию.

Ранее турэксперт Дмитрий Даниленко перечислил популярные туристические направления в бархатный сезон.