Эксперт по туризму Мельник заявил, что многие страны для отдыха жителей РФ станут дороже

По словам эксперта по туризму Николая Мельника, после роста стоимости отдыха в Турции подорожает отдых и в иных государствах. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что роста цен на авиабилеты следует ожидать уже в ближайшее время.

По мнению эксперта, причина в том, что стоимость авиабилетов, путевок и прочего идет в валюте страны, а после этого пересчитывается на курс американской и европейской валют.