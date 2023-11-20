Эксперт по туризму Осипова определила наиболее востребованные направления на Новый год
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По словам исполнительного директора ассоциации «Альянс туристических агентств» Натальи Осиповой, на новогодних каникулах российские путешественники станут традиционно отдыхать на горнолыжных курортах и поедут в туры по крупным городам страны. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Она добавила, что в плане географии внутреннего туризма увеличивается популярность Сибири и Дальнего Востока.
По мнению эксперта, популярными направлениями станут столицы страны, Великий Устюг, города Золотого кольца, Подмосковье, Байкал.
Она уточнила, что среди горнолыжных курортов спросом пользуются Красная поляна, Шерегеш, Домбай.
Осипова отметила, что из зарубежных направлений среди туристов популярны ОАЭ, Египет, Таиланд, Куба, Шри-Ланка.