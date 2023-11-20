Эксперт по туризму Осипова определила наиболее востребованные направления на Новый год

По словам исполнительного директора ассоциации «Альянс туристических агентств» Натальи Осиповой, на новогодних каникулах российские путешественники станут традиционно отдыхать на горнолыжных курортах и поедут в туры по крупным городам страны. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.