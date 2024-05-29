Эксперт по туризму Сапронова перечислила способы выбрать идеальный отель в Турции для всей семьи

По словам эксперта по туризму Татьяны Сапроновой, для семейного отдыха в Турции лучше всего подойдут отели со специальным детским меню и специальными зонами для маленьких детей. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что в отеле также должны быть предусмотрены развлекательные программы для ребенка. Кроме того, если планируется только пляжный отпуск, то туристам лучше остановиться как можно ближе к морю.

По мнению эксперта, гостиница также должна быть оборудована камерами видеонаблюдения и обеспечена охраной, медперсоналом, прачечной и нянями. Стакже лишним не станет наличие стульчиков для кормления и услуг по разогреву молока.

Она отметила, что при желании спокойного отдыха можно выбрать отели, которые предлагают спа-процедуры, занятия йогой, а для активного — с наличием тренажерных залов, полей для гольфа и бассейнов.