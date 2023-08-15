Эксперт подчеркнул бессилие главнокомандующего ВСУ перед российской армией

По мнению Олега Соскина, ситуация на фронте для Украины складывается печальная, так как главнокомандующий Залужный, а вместе с ним Сырской и Наев не в состоянии обеспечить защиту и оборону Купянска. Эксперт отметил, что украинская армия сдает позиции под Харьковом и терпит поражение, а боевики так и не смогли прорвать оборону России.

Российская армия же продолжает наступление на Купянском направлении, укрепив свое положение по переднему краю. За последние дни решительные действия российских военных привели к освобождению нескольких населенных пунктов.