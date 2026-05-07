Кошелев рассказал, кому продолжат начислять плату за тепло летом

Снижение платежей за жилищно-коммунальные услуги после завершения отопительного сезона будет зависеть от наличия общедомового счетчика и схемы оплаты, действующей в конкретном регионе. Как сообщает РИА Новости , об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, часть россиян уже с мая или июня может перестать получать счета за отопление, однако единых правил для всех домов в стране нет.

Парламентарий напомнил, что отопление отключают не по календарю, а после установления среднесуточной температуры выше плюс восьми градусов в течение пяти дней подряд при отсутствии прогнозов резкого похолодания.

Кошелев пояснил, что наиболее выгодная ситуация складывается для жителей домов с общедомовыми счетчиками в регионах, где действует сезонная система оплаты. В таком случае граждане платят только за фактически потребленное тепло. Если отопление отключили в начале мая, начисления за этот месяц будут минимальными либо вовсе отсутствуют, а в июне строка «отопление» исчезнет из квитанции.

В домах без счетчиков плата начисляется по нормативу. В некоторых регионах применяется равномерная схема оплаты в течение всего года, поэтому счета за тепло могут приходить даже летом. Если же расчет ведется только в отопительный период, начисления прекратятся после окончания сезона.

