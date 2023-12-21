Эксперт Рагга определил топ-5 слов-паразитов в русском языке

По словам эксперта по технике речи Тимура Рагги, наиболее частыми словами-паразитами в речи граждан РФ являются: «блин» и его матерное производное, «типа», «на самом деле», «это самое» и «короче». Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что даже самый грамотный и образованный человек иногда упрощает собственную речь посредством применения этих выражений.

По мнению эксперта, человек, использующий в своей речи слова-паразиты, рискует сместить фокус внимания слушателя и создать впечатление неначитанного и малограмотного человека.