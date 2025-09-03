Эксперт раскрыл причину появления слухов о смерти Трампа

Политолог-американист Константин Блохин в интервью aif.ru объяснил слухи о смерти американского лидера Дональда Трампа, связав это с внутренними делами США.

По мнению эксперта, пересуды о смерти республиканца появились на фоне ожесточенной внутриполитической борьбы в США. Единомышленники Трампа из партии и демократы систематически пытаются дискредитировать друг друга, особенно в преддверии ключевых выборов.

Технология, по словам Блохина, не нова: аналогичные слухи о смерти распространялись и ранее о президенте Джо Байдене, только тогда их инициаторами были медиа, связанные с республиканцами.

Блохин прогнозирует, что по мере приближения промежуточных выборов в конгресс, а затем и президентской гонки, интенсивность подобной «грязной борьбы» будет только нарастать. Информационные атаки становятся стандартным инструментом для подрыва доверия к оппонентам и мобилизации собственного электората.

Напомним, что Дональд Трамп лично опроверг слухи о своей смерти, заявив 1 сентября, что никогда в жизни не чувствовал себя лучше. Он также впервые выступил на публике со времени появления теорий о его кончине и заболевании. Поводом для возникновения конспирологических версий стало временное отсутствие экс-президента на людях и появившиеся в сети фотографии большого синяка на его руке.