Трамп впервые показался на публике на фоне слухов о его смерти

Американский лидер Дональд Трамп публично появился в Овальном кабинете вечером 2 сентября, решительно опровергнув распространившиеся слухи о своих проблемах со здоровьем. Он также высказался о космической гонке, пишет MK.Ru.

Во время обращения к журналистам глава Белого дома сделал ряд значимых заявлений, касающихся космической политики и международных отношений.

Так, Трамп объявил о планах передислокации космического командования США из Колорадо в Алабаму, что может иметь серьезные последствия для распределения оборонных контрактов и рабочих мест. Решение уже называют спорным из-за стратегического расположения текущей базы и предстоящих затрат на перемещение.

Особое внимание привлекло признание американского лидера в отставании страны в космической гонке. По его словам, американцы отстают от России и Китая.

Неожиданным моментом также стало упоминание об интересе Канады к участию в проекте «Золотой купол», детали которого пока не раскрываются. Трамп пообещал «что-нибудь придумать» для северного соседа, что породило множество вопросов о характере этого соглашения.

И, конечно, само появление Трампа опровергло слухи о его болезни или смерти. Республиканец был в хорошей физической форме и ясном сознании.

