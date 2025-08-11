В районе населенного пункта Юнаковка Сумской области участились случаи массового исчезновения военнослужащих ВСУ. Подполковник ЛНР военный эксперт Андрей Марочко в интервью aif.ru объяснил эту загадочную ситуацию.

По словам эксперта, командование ВСУ отдает приказы о бессмысленных атаках на российские позиции, что приводит к огромным потерям. Подобные мясные штурмы всегда связаны с гибелью личного состава, и никакой мистики здесь нет.

Особую опасность для украинских бойцов представляют собственные заградотряды. Марочко отметил, что с помощью БПЛА ВСУ жестко контролируют передовую. При попытке сдаться в плен или отступить бойцов уничтожают артиллерия или ударные дроны.

«Вооруженные формирования Украины несут большие потери у Юнаковки, потому что украинское командование отдало бездумные приказы провести атакующие действия на наши позиции. Подобные мясные штурмы всегда связаны с огромными потерями среди личного состава», — отметил Марочко.

Ранее в соцсетях появились сообщения от родственников военнослужащих ВСУ, которые не могут установить судьбу своих близких, направленных в район Юнаковки.