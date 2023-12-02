Эксперт рассказал, как определить характер человека с помощью нумерологии

Сергей Че является экспертом цифровой психологи, тренером по речи, а также лингво-ментором. Он заявил, что при встрече с новым знакомым можно поинтересоваться его днем рождения. Благодаря одной только этой информации уже можно узнать что-то о человеке.

Например, люди, рожденные 4, 13, 22 или 31 числа довольно креативны и хаотичны. Также они могут казаться несколько суетными, потому что ставят много целей и стремятся все их выполнить.

Поговорить и договориться можно с людьми, которые родились 5, 14 или 23 числа. Обладают холодным и логичным умом, однако, ценят красоту и стремятся выглядеть стильно.

Ну а что касается тех, кто родился 2, 11, 20 или 29 числа, то они будут всеми силами стараться сохранить отношения, поскольку являются настоящими психологами и дипломатами. Чувствуют людей и могут ими манипулировать.

Подробнее о других числах и людях, которые родились в эти дни, пишет портал «Дни.ру».