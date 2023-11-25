Эксперт рассказал, как правильно ухаживать за кроссовками из разных материалов

Кроссовки в гардеробе у людей встречаются практически всегда. Но многие ли из обладателей этого вида обуви задумываются о том, как правильно за ней ухаживать?

Дмитрий Моргунов является предпринимателем и сооснователем сети чистки и ремонта обуви SneakNFresh. По его словам, кроссовки из натуральной кожи нужно регулярно чистить и увлажнять специальными кремами и маслами. Для того, чтобы обувь была защищена от лишней влаги и пятен, стоит наносить водоотталкивающие средства.

Экокожа гарантирует удобство использования. Однако здесь тоже важно протирать пыль и удалять грязь. Такая кожа способна пересохнуть, поэтом не стоит забывать об увлажнении. Если кроссовки намокли в дождливую погоду, то их нельзя сушить горячим воздухом.

О том, как ухаживать за меховыми кроссовками, пишет портал «Дни.ру».