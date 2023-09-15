Эксперт рассказал какие бренды скоро придут в Россию

Более половины из тех иностранных брендов, которые могут вернуться в РФ в течение 2023-2024 года, являются турецкими. Соответствующее заявление сделала аналитик Вероника Лежнева, ее слова передает издание РИА Недвижимость .

Лежнева сообщила, что о намерении выйти на рынок РФ заявило огромное количество стран, и 35 из них – из Индии, Ирана и Турции.

Согласно информации эксперта, 24 бренда – турецкие, 8 – иранские, а 3 бренда из Индии. Большинство этих брендов занимают категорию одежды и обуви. 11% из этих брендов – общепит, а по 3% приходится на аксессуары, товары для дома и парфюмерию.

Аналитик также сообщила, что в РФ готовы прийти 2 южнокорейских бренда и 1 итальянский ритейлер, продающий одежду для танцев. По ее словам, прийти в Россию также собирается сеть семейных магазинов и бренд одежды из Казахстана, и парфюмерия из Белоруссии.

По информации эксперта, компании в основном пытаются попасть в столицу, выбирая самые качественные ТЦ.