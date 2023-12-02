Эксперт рассказал об эффективных методиках для тех, у кого мало времени на йогу

Роман Карловский является психологом, автором метода «Энергодыхание», а также сертифицированным преподавателем йоги. Он рассказал, какие методики дадут максимальный эффект перезагрузки. Об этом также пишет портал «Дни.ру» .

Оказалось, что важной составляющей йоги являются энергетические дыхательные техники. Они часто называются пранаямой и служат мощным средством, которое может омолодить не только ум, но и тело.

Таким образом, изучение различных техник пранаямы способно значительно улучшить самочувствие в условиях ограниченного графика. Энергетическое и осознанное дыхание стоит включать в свой день, пусть даже на несколько минут. Такие восстанавливающие практики позволят начать длительную трансформацию человека.