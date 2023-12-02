Эксперт рассказал об эффективных методиках для тех, у кого мало времени на йогу
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Роман Карловский является психологом, автором метода «Энергодыхание», а также сертифицированным преподавателем йоги. Он рассказал, какие методики дадут максимальный эффект перезагрузки. Об этом также пишет портал «Дни.ру».
Оказалось, что важной составляющей йоги являются энергетические дыхательные техники. Они часто называются пранаямой и служат мощным средством, которое может омолодить не только ум, но и тело.
Таким образом, изучение различных техник пранаямы способно значительно улучшить самочувствие в условиях ограниченного графика. Энергетическое и осознанное дыхание стоит включать в свой день, пусть даже на несколько минут. Такие восстанавливающие практики позволят начать длительную трансформацию человека.