Эксперт рассказала исчезнут ли массовые новостройки из Москвы

Аналитики компании «Метриум» сообщили « Известиям », что в первом полугодии 2026 года в «старой» Москве не было запущено ни одного нового проекта в сегменте массового жилья. За год объем предложения в этом сегменте сократился на 35%, а средняя стоимость квадратного метра выросла почти на 20%.

По словам основателя агентства недвижимости «БезФильтров» Ригины Гордеевой, в столице постепенно формируется дефицит бюджетных объектов, и их доля в общем объеме предложения неуклонно снижается. Она пояснила, что затраты девелоперов на строительство даже типового жилья и комфорт-класса остаются высокими, что отражается на росте цен.

Эксперт также отметила, что тренд на сокращение строительства массового жилья в старой Москве, скорее всего, постепенно распространится и на Новую Москву — особенно в те районы, где земельный банк ограничен, но уже создана вся необходимая инфраструктура, включая транспортную. По ее мнению, застройщики будут все чаще смещать фокус на более дорогие сегменты, а доступное жилье станет постепенно уходить в регионы или в менее освоенные территории.

Ранее сообщалось, что воскресенье станет самым дождливым днем недели.