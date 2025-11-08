Эксперт рассказала, при какой сумме вклад на счете вызовет подозрения
Доцент Асяева: миллион рублей на счету ведут к вниманию мониторинга
Фото: [Кошелек с деньгами/Медиасток.рф]
Суммы до ₽1 млн, внесенные на банковский счет, как правило, не вызывают интереса со стороны финансового мониторинга. Об этом «Прайм» сообщила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева.
По ее словам, если клиент единовременно кладет ₽600– ₽700 тыс., такие операции обычно не считаются подозрительными. Однако внимание могут привлечь случаи, когда человек ранее не имел официальных доходов, а затем внезапно внес крупную сумму наличными.
Асяева отметила, что для минимизации рисков лучше проводить операции постепенно и отдавать предпочтение безналичным способам расчета. Также полезно заранее подготовить объяснение происхождения средств и документы, подтверждающие законность их получения — например, договоры купли-продажи или чеки.
Финансовый мониторинг, по ее словам, направлен не против граждан, а на защиту банковской системы от теневого капитала. Добросовестным вкладчикам беспокоиться не стоит — лучше разместить средства на депозитах, чтобы сохранить их от инфляции.
