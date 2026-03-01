Эксперт разъяснила правила парковки во дворах

Право парковаться на придомовой территории многоквартирного дома в первую очередь принадлежит собственникам квартир. Остальные водители могут оставить автомобиль только при отсутствии ограничений на въезд. Об этом агентству « Прайм » сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

По ее словам, земельный участок под домом находится в общей долевой собственности владельцев жилья, поэтому именно они имеют безусловное право пользоваться двором.

Если шлагбаум не установлен, свободные места могут занимать и другие автомобилисты. Однако жильцы вправе ограничить въезд посторонних, приняв соответствующее решение на общем собрании. После этого доступ на территорию для несобственников может быть закрыт.

При этом запретить парковку самим владельцам квартир невозможно, подчеркнула эксперт. Одновременно закрепить за собой конкретное место во дворе также нельзя, поскольку территория считается общим имуществом всех собственников.

