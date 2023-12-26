Эксперт Рязанский перечислил категории людей, кому стоит ожидать повышения пенсии в 2024 году

По словам главы президиума Союза пенсионеров России Валерия Рязанского, работающие и неработающие пенсионеры получат прибавку к пенсии в следующем году. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что неработающим пенсионерам каждый год увеличивают пенсию для сравнения ее с инфляцией. С января наступающего года они будут проиндексированы на 7,5%.

По мнению эксперта, рост пенсий ожидает также и работающих пенсионеров, осуществляющих взносы в пенсионную систему. Это произойдет 1 августа.