Эксперт Рубенкова назвала простые способы избавиться от рыбного запаха
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Селедка под шубой является одним из основных салатов почти на любом новогоднем столе. Тем не менее после ее приготовления блюда на руках и рабочих поверхностях остается неприятный рыбный запах. Эксперт по домоводству Марина Рубенкова перечислила способы избавления от него. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По ее мнению, наибольшее действие окажет лимонный сок, втертый в руки, после этой процедуры следует промыть руки проточной водой.
Эксперт добавила, что также помогут устранить рыбный запах уксус, сода, обычное твердое мыло и свежемолотый кофе.
По ее словам, при готовке рыбных блюд стоит использовать перчатки.