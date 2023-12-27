Эксперт Рубенкова назвала простые способы избавиться от рыбного запаха

Селедка под шубой является одним из основных салатов почти на любом новогоднем столе. Тем не менее после ее приготовления блюда на руках и рабочих поверхностях остается неприятный рыбный запах. Эксперт по домоводству Марина Рубенкова перечислила способы избавления от него. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».