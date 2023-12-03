Эксперт Сергей Че рассказал, как улучшить концентрацию и победить прокрастинацию

Его советы помогут решить такие проблемы, как ухудшение памяти, появление усталости и т.д. Наверняка многие также сталкивались еще и с тем, что у них пропадает интерес к чему-либо.

Для начала стоит понять, почему так происходит. Подобное состояние может появиться из-за неправильного режима жизни, в результате которого и падает уровень энергии. В таком случае необходимо привести в порядок уровень активности, питание и сон. А если через некоторое время самочувствие не изменилось, то нужно обратиться к врачу.

Также на общее состояние влияет уровень тревоги, который поднимается из-за чтения новостей, сообщений и ленты соцсетей. Эксперт цифровой психологии, тренер по речи и лингво-ментор Сергей Че советует не трогать телефон после того, как вы приходите домой. Вместо этого можно заняться творчеством, либо заменить «информационный фаст-фуд на что-то более сложное для восприятия». Об этих и других полезных советах пишет портал «Дни.ру».