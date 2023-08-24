Эксперт Тищенко рассказал об уровне подорожания вейпов через полгода

По словам исполнительного директора одно из консалтинговых компаний Максима Тищенко, вейпы могут вырасти в цене на треть в ближайшие месяцы, однако позже их стоимость может упасть. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что курс российской валюты должен скорректироваться, поэтому рост стоимости через полгода составит не более 20%.

По мнению эксперта, рост цен на электронные сигареты связан с ростом курса американской и европейской валют, а также государственными ограничениями на их продажу несовершеннолетним.