Эксперт усомнился в возможности увеличения декретных выплат до 60% от зарплаты

Увеличение декретных выплат в России могло бы позитивно сказаться на рождаемости в стране, но реализация этой идеи маловероятна из-за финансовых трудностей. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился финансист Кирилл Селезнев.

Накануне Российская академия наук (РАН) предложила увеличить такие выплаты беременным до 60% от заработной платы. Инициатива предполагает увеличение суммы в течение 2,5 лет при рождении второго ребенка и в течение 3 лет при третьем ребенке.

По словам Селезнева, для внедрения реализации такого предложения потребуется около 5 трлн руб. — сумма, превышающая нынешние расходы на всю медицину и образование в России.

При этом дефицит федерального бюджета летом 2025 года достиг рекордных 5 трлн руб. Эксперт отметил, что Министерство финансов РФ вряд ли согласится увеличить социальные выплаты в 2,5 раза, особенно учитывая, что в бюджете уже зарезервировано 2 трлн руб. в год на эти цели.

Отдельно специалист отметил проблему демографического кризиса. Он объяснил, что молодые семьи часто отказываются от детей из-за риска падения уровня жизни, невозможности устроить ребенка в ясли в 1,5 года и финансовой нагрузки на одного работающего родителя.

Ранее сообщалось, что в российских в клиниках может появиться «советник по абортам».