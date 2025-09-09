Эксперт Вахрушев назвал причины роста популярности Крыма у туристов

Эксперты прогнозируют, что в предстоящем летнем сезоне 2025 года западное побережье Крыма станет одним из самых востребованных направлений для отдыхающих. Свою точку зрения на причины этого тренда представил в интервью «Крым 24» доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев.

Раскрывая тему, специалист назвал два ключевых фактора популярности региона: развитую транспортную инфраструктуру и уникальный оздоровительный профиль. Важным стимулом стала современная трасса Симферополь — Евпатория, введенная в эксплуатацию годом ранее и обеспечившая гостям полуострова быстрое и комфортное автомобильное сообщение. Кроме того, западное побережье исторически славится своими возможностями для упреждающего лечения и полноценного восстановления здоровья, что продолжает привлекать сознательных туристов.

В качестве дополнительного, но значимого преимущества Вахрушев выделил высокое качество местных пляжей. Именно этот фактор становится решающим для ценителей классического летнего отдыха, которые выбирают курорты в первую очередь ради чистого песка, пологого входа в воду и возможности насладиться традиционными курортными развлечениями.

Он резюмировал, что в итоге совокупность этих условий — удобная дорожная сеть, природные лечебные факторы и развитая пляжная инфраструктура — формирует устойчивый конкурентный образ западного Крыма. Это позволяет региону не просто соответствовать ожиданиям туристов, а предлагать комплексный и привлекательный отдых, отвечающий самым разным запросам — от оздоровления до рекреации.

