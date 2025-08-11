Эксперт определил продолжительность бархатного сезона в Крыму

Крымские курорты готовятся к необычно продолжительному бархатному сезону в 2025 году. По прогнозам Игоря Вахрушева, доцента КФУ им. Вернадского, комфортный пляжный отдых на полуострове может продлиться вплоть до начала октября. Об этом сообщает «Крым 24».

Он уточнил, что такой оптимистичный прогноз эксперты связывают с двумя ключевыми факторами. Во-первых, море этим летом прогрелось особенно сильно, превратившись в гигантский «аккумулятор тепла». Во-вторых, спрос на сентябрьский отдых уже сейчас превышает половину доступных мест — по данным регионального министерства туризма, забронировано 55% мест.

По мнению эксперта, последствия такой ситуации могут быть крайне благоприятными для курортного бизнеса. Продление сезона позволит отелям и санаториям увеличить доходы, а туристы получат возможность наслаждаться теплым морем без летнего зноя и толп отдыхающих.

Он подчеркнул, что Крым в 2025 году предлагает уникальную возможность продлить лето. Тем, кто планирует осенний отдых, стоит поторопиться с бронированием — спрос на «бархатные» недели традиционно высок, а в этом сезоне предложение может закончиться быстрее обычного.

Ранее эксперты раскрыли, почему автотуризм начал вытеснять гостиничный бизнес в Крыму.