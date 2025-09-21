Эксперт заявил об удлинении летнего сезона в европейской части России

Летний сезон в европейской части России удлинился примерно на 10 дней, сообщил в комментарии РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

По его словам, это явление напрямую связано с глобальным потеплением. Наблюдения показывают, что за последние 50 лет осень потеплела на 3 градуса по Цельсию, весна — на 2 градуса, а лето — на 2,5 градуса.

Происходит заметный сдвиг сезонов — осень все чаще затягивается в зиму, а ее общее потепление составляет 2 градуса.

Прогноз на будущее неутешителен — интенсивность жары в России усилится в ближайшие 10 лет, обычные дожди сменятся интенсивными ливнями, а среднегодовые температуры продолжат расти. Темпы роста температур в России в 2,5-2,7 раза превышают среднемировые показатели.

