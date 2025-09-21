«На пять градусов теплее нормы»: синоптики рассказали об аномально теплой погоде в Подмосковье

Москвичей ждет теплая и сухая погода 21 сентября, сообщили в Гидрометцентре РФ. Согласно прогнозу синоптиков, в столице ожидается переменная облачность без осадков.

Дневная температура составит от плюс 20 до плюс 22 градусов по Цельсию, ночная — до плюс 14 градусов. Скорость порывов ветра достигнет 5-10 м/с, атмосферное давление будет на уровне 747 мм рт. ст.

В Московской области температурные показатели будут схожими. Днем от — плюс 18 градусов до плюс 23 градусов по Цельсию, ночью — около плюс 11.

Начало следующей недели принесет заметное потепление — в Москве температура поднимется до плюс 27 градусов, а в регионах Черноземья — до плюс 30.

В Центральном федеральном округе (ЦФО) с 21 сентября будет на пять градусов теплее климатической нормы. 22 сентября в Москве ожидается превышение температурной нормы на семь градусов, а на юге ЦФО — на восемь градусов.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в Подмосковье сохраняется сухая погода, вызывающая маловодье рек.