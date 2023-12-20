Эксперт Зотов предсказал рост стоимости такси в новогодние каникулы

За этот год в стране обострилась проблема недостатка водителей такси. По словам главы общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Ильи Зотова, решать данную проблему прежде всего следует посредством создания комфортных условий по работе в сфере такси для граждан нашей страны. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что при этом в ближайшее время недостаток водителей не исчезнет, что станет причиной повышения стоимости такси в новогодние праздники.

По мнению эксперта, на сегодняшний день большинство жителей РФ пользуются агрегаторами такси, а не классическими службами пассажироперевозок.