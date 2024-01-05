Эксперт Зубанова дала оценку свойствам различных видов зимней одежды

По словам замглавы Инновационного центра текстильной и легкой промышленности Валентины Зубановой, при правильном подборе верхней одежды будет обеспечен комфорт и сохранено здоровье в зимний сезон. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она добавила, что можно носить пальто из сукна, пуховик, шубу, дубленку или куртку из натуральной кожи, прежде всего одежда должна сохранять тепло.

По мнению эксперта, при выборе зимнего гардероба следует делать акцент на материале, из которого она сделана, поскольку у любого вида верхней одежды существуют как плюсы, так и минусы.

Она уточнила, что, несмотря на всевозможные виды одежды, наилучшим вариантом для нашей зимы станут изделия из натуральных кожи и меха.