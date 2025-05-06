Эксперт Зуева перечислила способы получить повышение на работе

По словам директора профессиональной школы по обучению бизнес-ассистентов Дианы Зуевой, улучшение условий труда или повышение на работе получить легко, ключевым моментом в этом направлении будет соблюдение алгоритма действий, который приведет к желаемому. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что прежде всего необходимо четко понимать, в чем хочется улучшений, после этого важно проанализировать и понять, хочется реализовать задуманное там, где человек трудоустроен, возможно ли это в принципе, или заинтересоваться сторонними организациями.

По мнению эксперта, в случае если в смене организации нет необходимости, то следующим шагом послужит запланированная встреча с шефом. В ходе ее следует рассказать об идее, однако обязательно стоит делать акцент на плюсах, которые руководитель может получить от делегирования больших полномочий. В случае отсутствия поддержки инициативы со стороны начальства следует задуматься о старте поиска новой организации.

Ранее карьерный консультант Валинуров заявил, что непрерывное обучение является ключом к карьерному успеху.