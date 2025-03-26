Карьерный консультант Валинуров: непрерывное обучение является ключом к карьерному успеху

Быть востребованным специалистом является одним из главных моментов, к которому стремятся люди, желающие достичь успехов в карьере. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, каким навыкам необходимо обучаться прежде всего. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, обучаться новым навыкам можно различными методами, быть инициативными и стремящимися к саморазвитию. К тому же, кроме непосредственного обучения профессии, следует включать в программу и развитие прочих навыков, в том числе работу с нейросетью.

Эксперт подчеркнул, что одним из главных навыков в современном мире является умение общаться с другими людьми. Также важно не тратить время впустую, а использовать его рационально и с пользой.

По его мнению, имеет смысл рассмотреть вариант с повышением квалификации. И в итоге важно более ответственно подходить к своему развитию, быть проактивными.

Ранее он оценил кадровые потребности в России.