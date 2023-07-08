Эксперт Зверев исключил массовое распространение менингококковой инфекции в России

Научный руководитель ФГБУ Ниивс имени И. И. Мечникова Виталий Зверев заявил о невозможности эпидемии менингококковой инфекции на территории РФ. Слова ученого передает издание ТАСС .

Зверев предупредил, что можно ожидать вспышку инфекции, но к эпидемии она не приведет из-за особенностей распространения менингококка.

Эксперт сообщил, что вспышки могут возникнуть из-за сложности в постановке правильного диагноза. Симптомы менингококковой инфекции схожи с симптомами других заболеваний. Источник тоже определить сложно, передалась ли инфекция воздушно-капельным путем или через воду, не всегда понятно. Зверев объяснил, что способы заражения бывают разными, что и вызывает сложность определения инфекции.

Ученый посоветовал соблюдать санитарию и вакцинироваться для борьбы с инфекцией. Он заключил, что менингококковая инфекция относится к тяжелым заболеваниям и имеет неутешительную статистику смертности.