Москвича приговорили к 13 годам за насилие над собственным ребенком

Московский суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о сексуальном насилии над несовершеннолетней. Житель столицы признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей малолетней дочери, передает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на СК.

Следствие установило, что москвич совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери. Как о преступлении стало известно правоохранительным органам не уточняется, однако вину мужчины доказали после расследования.

По решению суда, насильник проведет 13 лет в исправительной колонии строгого режима. Детали дела и личность осужденного не разглашаются.

