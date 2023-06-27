Эксперты назвали знак зодиака, которому крупно не повезет в июле

Лето уже в самом разгаре, а через несколько дней начнется наиболее жаркий месяц в году. Однако далеко не всем будет ярко светить солнышко над головой. Об этом сообщает издание «Утро.ру»

Спешим предупредить один из водных знаков зодиака, а именно – рыб. По мнению специалистов, им придется очень нелегко. Фраза «как рыба в воде» точно в этом месяце будет относиться к кому угодно, но не к этому зодиакальному дому.

Лучше не торопиться с принятием глобальных решений, а прожить месяц в максимальном затишье. К тому же, могут возникнуть проблемы на личном фронте. Конфликты и ссоры получится минимизировать, если стараться быть более сдержанными.

Помимо этого, дела будут не очень обстоять с трудовой сферой. Несмотря на недопонимание с начальством, не стоит искать новое место работы.