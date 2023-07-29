Эксперты перечислили города с наиболее подорожавшим арендным жильем

Наибольший рост средних ставок аренды однокомнатных квартир за 2022 год отмечен в Челябинске, Нижнем Новгороде и Омске. Об этом сообщают « Известия ».

Отмечается, что также в топ-5 вошли Волгоград и Екатеринбург.

По данным аналитиков, в обеих столицах наблюдается снижение цен.

Добавляется, что за минувший год средние ставки аренды квартир в городах-миллионниках уменьшались на фоне дефицита спроса, однако в текущем году рынке аренды жилья сформировался дефицит временного жилья, что неизбежно привело к росту цен.