Эксперты перечислили города с наиболее подорожавшим арендным жильем
Фото: [©Алексей Мальгавко/РИА Новости]
Наибольший рост средних ставок аренды однокомнатных квартир за 2022 год отмечен в Челябинске, Нижнем Новгороде и Омске. Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что также в топ-5 вошли Волгоград и Екатеринбург.
По данным аналитиков, в обеих столицах наблюдается снижение цен.
Добавляется, что за минувший год средние ставки аренды квартир в городах-миллионниках уменьшались на фоне дефицита спроса, однако в текущем году рынке аренды жилья сформировался дефицит временного жилья, что неизбежно привело к росту цен.