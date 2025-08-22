Россияне начали бронировать новогодние туры за полгода

Глубина бронирования новогодних туров по России значительно увеличилась и достигла шести месяцев, что на 10,7% больше по сравнению с прошлым годом, сообщил портал Travel Russian News (TRN). При этом средняя продолжительность отдыха сократилась до четырех ночей.

Наиболее востребованными направлениями стали курорты Краснодарского края, Великий Устюг и санатории Кавказских Минеральных Вод (КМВ).

Великий Устюг привлекает железнодорожными турами с размещением в поезде «Зимний экспресс», а также резиденцией Деда Мороза. Санатории КМВ занимают около 38% всех бронирований, при этом большинство здравниц определится с ценами только к концу сентября.

Среди экскурсионных маршрутов популярностью пользуются Карелия, Кавказ, Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Байкал и Алтай. Курорт Сочи лидирует по объемам продаж, где особенно востребованы отели с ценами от 10 тыс. руб. за три ночи. Также популярностью пользуются спа-отели в Анапе.

Интерес к Крыму и Абхазии продолжает расти, причем спрос на туры в Абхазию увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом. Также началось активное бронирование горнолыжных курортов Архыза, Домбая, Приэльбрусья и Шерегеша.

Среди зарубежных направлений высоким спросом пользуются новогодние туры в Белоруссию, особенно санатории «Березки», «Радон», «Жемчужина» и гостиница «Гарни» в Минске.

Как отмечают эксперты, основная волна бронирований ожидается в сентябре, после чего в октябре традиционно наступает небольшое затишье. Новый всплеск спроса прогнозируется в ноябре, когда большинство отелей окончательно сформируют свои ценовые предложения и программы пребывания.

