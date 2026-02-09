Эксперты рассказали, как выгодно купить жилье без ипотеки

1. Беспроцентная рассрочка от застройщика

Этот вариант стал особенно популярным в 2025 году. «В некоторых проектах доля продаж квартир в рассрочку выросла до 70%», — отмечает директор направления «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Кочетков. Главный плюс — фиксация цены и отсутствие переплаты. Однако минусы существенны: высокий первоначальный взнос (до 50%), короткий срок (1–5 лет) и часто завышенная стоимость объекта. «Рассрочка подходит для тех, у кого есть хороший доход и четкая финансовая стратегия», — считает директор департамента первичного рынка «Этажей» Мария Сорока.

2. Трейд-ин: обмен старой квартиры на новую

Схема позволяет продать имеющееся жилье через агентство, одновременно бронируя новостройку. Доля таких сделок заметно выросла. Недостаток — нет гарантии быстрой продажи старой квартиры. Вариант с выкупом недвижимости девелопером часто невыгоден, так как приобретается со скидкой 20–25%. Обычно этим путем идут семьи, меняющие жилье из-за изменения состава.

3. Субсидированная ставка и траншевая ипотека

Это гибридные варианты с банками. Первые годы ставка льготная (3,5–5%), потом вырастает до рыночной. Это позволяет сэкономить на старте, но грозит переплатой в будущем из-за скрытых комиссий. Траншевая ипотека предполагает выдачу кредита частями с разным процентом: до сдачи дома ставка ниже (6–12%), а после — резко повышается. Риск большой переплаты здесь также высок.

4. Жилищный лизинг (аренда с выкупом)

Это решение для тех, у кого плохая кредитная история или нет официального дохода. Плюсы — не нужно платить налог на имущество и страховку. Но ставки высоки, а право собственности возникнет только в конце договора. Главный риск — банкротство лизинговой компании, что грозит потерей и денег, и жилья.

