Эксперты рассказали, почему у россиян увеличился спрос на микрожилье

Как пишет RuNews24 , в России наблюдается повышенный спрос на микроквартиры, что особенно заметно в Санкт-Петербурге и в Москве. В чем же причина этого явления?

Руководитель по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что в России интерес к малогабаритному формату недвижимости вырос на 10-15%. И тенденция вполне оправдана. Он отметил, что такие лоты гораздо дешевле.

Приобретение микроквартиры остается единственно доступным вариантом для некоторых покупателей. Особенно, в условиях «увеличения требований банков к минимальному размеру первоначального взноса и снижению сумм ранее одобренных ипотечных кредитов».

Также такой тип жилья довольно востребован сейчас на рынке аренды недвижимости. Из-за скромной площади микроквартир в перспективе можно тратить меньше денег на их обслуживание: минимум налогов, а также суммы коммунальных платежей часто привлекают родителей покупать подобные квартиры своим детям «на вырост», чтобы сохранить деньги. Об этом рассказал эксперт Элина Ханнанова.

И интерес, очевидно, к покупке такого типа жилья еще будет расти. Все дело в том, что доходы у людей растут неохотно, а застройщики продают микроквартиры довольно резво – легко и с выгодой.