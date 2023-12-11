Эксперты рассказали россиянам, как помочь здоровью для бодрой встречи Нового года

В последние недели 2023 года нужно успеть помочь себе, подготовив к обилию пищи, напитков и общению с людьми. Специалисты в беседе с сайтом aif.ru собрали главные рекомендации, которые помогут встретить праздник легко и бодро.

Диетолог Ирина Мансурова посоветовала следовать до конца декабря правилу «здоровой тарелки». Это предполагает, что большую часть посуды определяют под овощи, одну четверть под белок, другую — под углеводы. Предпочтение нужно отдавать цельнозерновым продуктам. При этом желательно не утяжелять себя поздними и плотными ужинами: последний прием пищи важно сделать более легким. Например, можно приготовить рыбу и мясо птицы.

Утром нужно выпивать стакан воды с лимоном, затем завтракать плотно, насыщаясь белками и углеводами до обеда. Не стоит увлекаться сладким и соленым, жирным и мучным. Отказываться от этого полностью необязательно, но лучше по возможности себя ограничить. Обилие воды и правильный подход к рациону помогает чувствовать себя бодро, а также облегчить работу ЖКТ, сердца и сосудов.

Не менее важно уделить время ментальному здоровью, ведь бурные праздники могу принести дискомфорт некоторым людям. К тому же, многие изматывают себя делами и целями, а когда не успевают, то испытывают чувство вины и раздражение. Психолог Алексей Мелехин объяснил, как помочь себе не впасть в уныние перед праздником.

По словам специалиста, нужно создать для себя комфортную атмосферу, особенно найти некое место и занятие, которое поможет снизить тревожность. Не стоит углубляться в общение с людьми и дела, если психика требует отдыха. Важно следить за потреблением продуктов, так как многие заедают стресс и набирают лишние килограммы. Это может создать дополнительную нагрузку на психику. И последнее — нужно отказаться от подведения итогов. Эксперт советует проработать вопросы к себе сразу, «здесь и сейчас».

Косметолог Татьяна Егорова уверена, что радость и удовлетворение собой можно получить также через красоту. Недели перед Новым годом подходят как нельзя лучше: она рекомендует посвятить время походу в салон, сделать любимые процедуры и напитать кожу. Что именно выбрать — дело за индивидуальное. Это может быть SMAS-лифтинг и RF-лифтинг, различные пилинги и так далее.

Однако важно помнить: любимые процедуры, изменения образа жизни и рациона нужно согласовывать с врачом.