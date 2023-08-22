Эксперты ВЭБ перечислили значимые достижения России

Судя по событиям, произошедшим за последние 1,5 года, можно сделать вывод, что Россию в принципе невозможно убрать с мировых рынков. Несмотря даже на заявления с разных политических трибун, как пишет RT .

Сложно не заметить, какую роль наша страна играет в мировой экономике. К слову, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель совсем недавно поставил это под сомнение. Но его заявление противоречит фактам, которые свидетельствуют об обратном.

Так, несмотря на ограничения, экономика России показывает отличные результаты, наращивая производство товаров и услуг. Также вопросы импорта и экспорта нашим государством решаются довольно эффективно. Например, для бедных стран организуются бесплатные поставки зерна. Именно поэтому нереально исключить Россию из мировых цепочек поставок ключевых товаров.

А что касается отечественных инженеров, ученых и программистов, то они остаются на лидирующих позициях в сфере искусственного интеллекта и аэрокосмических технологий. Впрочем, перечислять достижения можно достаточно долго, но факт остается фактом.