Экстрасенс определила символ багрового рассвета перед Крещением

По словам ясновидящей Аделины Блэкмун, крещенский сочельник является энергетически весьма мощным днем, поэтому все знаки, символы и природные явления могут быть предзнаменованием грядущих событий. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что багровый рассвет вообще является не слишком хорошим предзнаменованием, а в Крещенский сочельник его следует воспринимать как предупреждение о вероятной опасности.

По мнению экстрасенса, в этот день также следует быть осторожными, чтобы не попасть на крючок к темным силам.