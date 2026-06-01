Экстренная эвакуация в Левокумке: МЧС разворачивает пункты временного размещения из-за наводнения в Минводах

В Минераловодском округе Ставропольского края официально объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Из-за резкого притока паводковых вод затоплены десятки жилых домов, а ледяной шквал повредил кровли более 60 зданий. Власти экстренно разворачивают пункты временного размещения.

Подтопление Левокумки: вода зашла в жилые дома

Олег Рукавицын и региональные корреспонденты сообщают о резком обострении гидрологической обстановки на Ставрополье. С конца прошлой недели из-за непрекращающихся осадков начался новый интенсивный приток воды в местные водоемы, что привело к выходу рек из берегов и подтоплению низменных участков.

В эпицентре удара стихии оказался район города Минеральные Воды и прилегающее село Левокумка. Согласно официальному заявлению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, ситуация развивается по тревожному сценарию:

Паводковые воды уже прорвали защитные барьеры и зашли непосредственно в 36 частных домовладений и приусадебных участков.

На территории муниципалитета развернута группировка спасателей, которая ведет непрерывный мониторинг уровня воды в круглосуточном режиме.

Региональные оперативные службы полностью подготовили к приему людей пункты временного размещения (ПВР). Туда начнут эвакуировать местных жителей в случае дальнейшего ухудшения погодных условий и расширения зоны затопления.

Ледяной шквал: град повредил более 60 крыш

Ситуация в Минераловодском городском округе осложняется тем, что регион подвергся комплексному удару опасных метеорологических явлений. Помимо масштабного паводка, по населенным пунктам ударил мощный шквалистый ветер с крупным градом.

Ледяные снаряды нанесли серьезный ущерб жилому сектору и социальной инфраструктуре. К настоящему моменту зафиксированы повреждения кровельного покрытия более чем на 60 зданиях и частных жилых домах. Местные жители сообщают о пробитых крышах, выбитых стеклах и уничтоженных посевах на личных подворьях. Аварийно-восстановительные бригады уже приступили к разбору завалов, распилу поваленных деревьев и откачке воды с подтопленных улиц.

Зачем ввели муниципальный режим ЧС?

Как пояснил глава Ставрополья Владимир Владимиров, он лично согласовал и поддержал решение местной администрации о введении режима ЧС муниципального уровня. Этот юридический статус кардинально меняет алгоритм ликвидации последствий стихийного бедствия.

Губернатор Ставропольского края поручил руководству округа держать ситуацию на личном контроле, оперативно проводить подомовые обходы для фиксации ущерба и оказывать всестороннюю психологическую и материальную поддержку каждой пострадавшей семье.