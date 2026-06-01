Штраф за «плохое воспитание»: за что могут наказать родителей детей на каникулах

Летние каникулы — время детской свободы, но расслабленность родителей может ударить по кошельку. Штрафы, проверки опеки и постановка на учет — вот чем оборачивается ненадлежащий контроль за ребенком, предупреждает адвокат Юлия Мухина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Председатель Совета молодых адвокатов Московской области Юлия Мухина пояснила, что родителей наказывают не за шалости детей, а за собственное бездействие по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию»). Типичные поводы: ребенок гуляет по ночам, совершает мелкие правонарушения, пьет алкоголь, портит чужое имущество. На первый раз грозит предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей. При повторных нарушениях подключаются комиссия по делам несовершеннолетних и органы опеки.

Особый сезонный риск — купание в неположенных местах. Если подросток залез в фонтан или опасный карьер, и ситуация потребовала вызова полиции или МЧС, родители получат тот же штраф за ненадлежащий контроль. То же касается нарушения «комендантского часа», когда ребенок ночью сидит один в компьютерном клубе.

Соседские жалобы — еще один источник нервов. Но одного заявления мало: нужны реальные подтверждения угрозы жизни или здоровью. Если же выяснится, что маленькие дети регулярно остаются без еды или ночуют одни в опасном месте, семью поставят на учет.

Мухина резюмировала:

«Закон требует не идеального воспитания, а разумного и ответственного поведения родителей. Если ребенок под присмотром, обеспечен и родители реагируют на риски, вероятность штрафов минимальна».

Для подстраховки она советует провести инструктаж по безопасности, договориться о времени возвращения и подписывать памятки из школы.

