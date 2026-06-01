«Пытался поймать хайп, но перешел границы»: почему Иосиф Пригожин обрушился с критикой на SHAMAN?

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который часто выступает с резкими оценками происходящего в шоу-бизнесе, на этот раз раскритиковал коллегу по цеху. Объектом его недовольства стал новый клип певца SHAMAN (Ярослава Дронова), в котором были использованы технологии искусственного интеллекта (ИИ) для генерации кадров с иноагентами, сообщает Super. Пригожин назвал эту работу попыткой поймать хайп, которая, однако, вышла за рамки допустимого.

Продюсер заявил, что некоторые звезды в погоне за вниманием забывают о нормах морали и правилах приличия. Ситуацию, когда артист пытается попирать принципы морали и совести, он назвал вопиющей.

По мнению Пригожина, такие случаи требуют вмешательства на государственном уровне. Он считает, что законодательство должно регулировать подобный музыкальный контент, иначе знаменитости будут и дальше выходить за границы дозволенного.

Напомним, что клип SHAMAN вызвал бурную реакцию в обществе. Его накануне прокомментировал комик-иноагент Максим Галкин*.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.