Экстренная помощь без зарядки: эксперт назвал продукты для поднятия энергии

Диетолог Роман Пристанский в интервью « Радио 1 » объяснил, какие продукты работают как быстрая «таблетка счастья», когда нет сил на зарядку или контрастный душ.

Специалист отметил, что эволюционно наш организм реагирует на быструю энергию, которую дают углеводы и сладости. Однако есть продукты, способные не просто дать мгновенный всплеск, а пролонгировать чувство радости.

По словам эксперта, таким продуктом является ферментированный зеленый чай. Он повышает настроение за счет аминокислоты теанина, которая влияет на обмен серотонина. Как пояснил Пристанский, достаточно 1–2 чашек, заваренных водой 85–90°C (не кипятком), чтобы почувствовать эффект.

Диетолог добавил, что шоколад тоже можно использовать для поднятия настроения, если позволяет калорийность рациона. При этом, подчеркнул он, жиры не сделают человека счастливым. Жиры — это энергоемкий структурный элемент, нужный для выработки гормонов, но в механизме радости главную роль играют углеводы, а жиры выполняют лишь вспомогательную функцию.

Ранее сообщалось, что в Татарстане обсуждают смены часового пояса через референдум.