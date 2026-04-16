Татарстан уходит от Москвы: власти республики готовят громкое решение для всего населения

В Государственном совете Республики Татарстан вновь подняли вопрос о корректировке регионального времени. Парламентарии предлагают прислушаться к мнению жителей и рассмотреть возможность перехода в другой часовой пояс, отличный от московского, сообщают Известия.

Повторное обращение к проблеме биоритмов

На заседании регионального парламента 16 апреля депутат Альберт Ягудин выступил с предложением организовать всенародное голосование. Он напомнил коллегам, что поднимал эту тему еще два года назад, указывая на явное рассогласование между официальным временем и фактическим ритмом жизни в республике. По мнению законодателя, текущая ситуация противоречит интересам населения и географическому положению региона.

Экономические и географические предпосылки

Парламентарий аргументировал необходимость перемен тем, что Татарстан находится значительно восточнее столицы, из-за чего световой день в республике заканчивается слишком рано. Ягудин подчеркнул, что соседние субъекты федерации уже успешно адаптировали свои часовые пояса. По его расчетам, изменение времени или возврат к сезонному переводу позволит ежегодно экономить порядка 140 миллионов кВтч электроэнергии, что станет существенным подспорьем для экономики.

Формат народного волеизъявления

Депутат убежден в необходимости проведения референдума, чтобы решение принималось с учетом мнения каждого гражданина. Он допустил, что перевод стрелок может составить сразу два часа вперед. Ягудин резюмировал, что Татарстану требуется время, которое будет соответствовать природным циклам и способствовать сохранению здоровья жителей республики.