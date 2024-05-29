Экстренные службы в г.о. Чехов отработали действия при сценарии ЧП на теплотрассе и подстанции

Сотрудники экстренных служб в городском округе Чехов прошли учения, на которых был отработан сценарий возгорания на трансформаторной подстанции. Перед специалистами поставили задачу по устранению вытекающих из этого проблем.

По сценарию учений, пожар на трансформаторной подстанции привел к отключению электроэнергии, а также остановке насосов на тепловом пункте и прорыву теплотрассы. Все это вкупе создало бы серьезные проблемы для населения. Целью экстренных служб было ликвидировать аварию и устранить последствия, координировав действия.

Так, сотрудники Мособлпожспас потушили пожар, а специалисты из Мособлэнерго провели подключение электроэнергии по временной схеме. В ходе учений работники МП «ЖКХ» работали на месте прорыва теплотрассы и успешно устранили проблему. УК действовала по всем нормам: оповестила жителей и следила за оборудованием. О своей работе задействованные службы докладывали в штаб «ЧеховСпас», развернутый на месте потенциального ЧП.

«Подобные тренировки проводятся в нашем округе на всех объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы», — уточнил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Службы действовали оперативно и смогли успешно пройти учения. Ход тренировочных мероприятий по поручению главы округа контролировал его заместитель Евгений Акуличев. Также на месте присутствовали специалисты из соседних городских округов и советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник.

Напомним, что в городском округе началась модернизация коммунальной инфраструктуры по областной программе, что поможет снизить число аварий на теплотрассах во время холодов. В текущем году ремонту подвергнут ряд котельных, тепловых сетей и ЦПТ. Все эти работы планируется завершить 1 сентября 2024 года.