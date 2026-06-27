«Осколки на асфальте и пустые офисы». Самолет протаранил высотку в деловом квартале Пекина

В пятницу, 26 июня, посетителей самого высокого здания пекинского делового квартала вывели на улицу из-за столкновения с башней легкомоторного самолета. Об этом сообщает издание South China Morning Post .

По данным газеты, спортивное воздушное судно задело небоскреб Citic Tower, в результате чего обломки упали в центральном деловом районе китайской столицы, а персонал и гости были эвакуированы. Сотрудник соседнего офиса рассказал, что примерно в 17:40 услышал сильный хлопок, но самого момента удара не видел.

На данный момент не установлено, есть ли пострадавшие или погибшие, а также сколько человек находилось на борту. Происхождение самолета и причины инцидента пока остаются неизвестными.

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