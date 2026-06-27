От пробирок до микроскопов. В школах массово обновят лаборатории химии и биологии к 2027 году

В ближайшие два года ведомство намерено обеспечить учебные классы современным оборудованием, необходимым для занятий по физике, изобразительному искусству, музыке, математике, химии и биологии. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель министерства Сергей Кравцов.

«В 2026 году продолжаем оснащать кабинеты физики, ИЗО и музыки – эта работа охватит более 22 тысяч школ. Закупка средств обучения и воспитания предусмотрена в рамках субсидий. Список школ, нуждающихся в оснащении, составлен по принципу целевой поддержки», – пояснил Кравцов.

Министр добавил, что эти мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и нацелены на создание единого образовательного пространства. Речь идет не только о содержательной части учебных программ, но и о создании равных условий для их практической реализации.

«В 2027 году продолжим, оснастим кабинеты математики, химии и биологии», – отметил глава ведомства.

Как уточнил Кравцов, в 2025 году Минпросвещения уже поставило в школы тактические тренажеры, комплекты гражданской обороны и средства индивидуальной защиты для уроков по основам безопасности и защиты Родины. Помимо этого, мастерские для трудового обучения получили многофункциональные станки, 3D-принтеры, робототехнические наборы, а также оснащение для швейных и кулинарных классов.

Ранее сообщалось о том, что Путин поздравил выпускников школ с окончанием учебы.