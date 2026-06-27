«Ночной удар с неба». Силы ПВО уничтожили семь беспилотников на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что средства противовоздушной обороны Министерства обороны поразили семь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал глава города в своем канале в мессенджере «Макс».

Напомним, ночь на 26 июня 2026 года стала одной из самых напряженных для российской системы ПВО. Украинские беспилотники атаковали Московский регион, Тульскую, Воронежскую, Самарскую и другие области. Губернаторы отчитались о десятках сбитых дронов, пострадавших и повреждениях инфраструктуры.

Ранее сообщалось о том, что угрозу атаки БПЛА объявили в трех городах Краснодарского края.