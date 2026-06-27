«Стамбул — наша база». Россия одобрила турецкую площадка для переговоров по Украине
Вершинин назвал Стамбул «удобной площадкой» для переговоров
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Российская сторона рассматривает стамбульскую локацию как приемлемый вариант для проведения консультаций по украинской проблематике. Об этом в эфире турецкого телеканала CNN Turk сообщил посол РФ в Анкаре Сергей Вершинин.
Дипломат напомнил, что Анкара уже не раз выражала желание организовать у себя встречи любого формата, посвященные ситуации вокруг Украины.
«Мы признательны за то, что Турция готова предоставлять свою площадку — Стамбул, которая представляется нам чрезвычайно удобной для продолжения переговорных контактов», — приводит слова Вершинина телеканал.
Ранее сообщалось о том, что Турция заявила о готовности вновь принять переговоры по Украине в Стамбуле.