«Стамбул — наша база». Россия одобрила турецкую площадка для переговоров по Украине

Российская сторона рассматривает стамбульскую локацию как приемлемый вариант для проведения консультаций по украинской проблематике. Об этом в эфире турецкого телеканала CNN Turk сообщил посол РФ в Анкаре Сергей Вершинин.

Дипломат напомнил, что Анкара уже не раз выражала желание организовать у себя встречи любого формата, посвященные ситуации вокруг Украины.

«Мы признательны за то, что Турция готова предоставлять свою площадку — Стамбул, которая представляется нам чрезвычайно удобной для продолжения переговорных контактов», — приводит слова Вершинина телеканал.

Ранее сообщалось о том, что Турция заявила о готовности вновь принять переговоры по Украине в Стамбуле.